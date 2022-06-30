رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.. وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.
يذكر أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، والجهاز المعاون يضم كلًّا من:
ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.