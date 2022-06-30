شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تخسر ربع النهائي تنس الطاولة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى منافسات ربع نهائي فردى دورة البحر المتوسط بعد الهزيمة أمام لاعبة فرنسا بنتيجة 4/0 في إطار دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

و خسرت هنا الأشواط بنتيجة ١١-٦ و١١-٩ و١١-٩ و ١١-٨ لتودع منافسات فردي السيدات من الدور ربع النهائي للبطولة.

يذكر ان عمر عصر تأهل إلى نصف نهائي المنافسات بالفوز على لاعب فرنسا بنتيجة 4/2 .

تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.