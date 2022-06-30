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هنا جودة تخسر ربع النهائي تنس الطاولة فى البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - خسرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى منافسات ربع نهائي فردى دورة البحر المتوسط بعد الهزيمة  أمام لاعبة فرنسا بنتيجة 4/0  في إطار دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

 

و خسرت هنا الأشواط بنتيجة ١١-٦ و١١-٩ و١١-٩ و ١١-٨ لتودع منافسات فردي السيدات من الدور ربع النهائي للبطولة.

 

 

يذكر ان عمر عصر تأهل إلى نصف نهائي المنافسات بالفوز على لاعب فرنسا بنتيجة 4/2 .

 

 

تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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