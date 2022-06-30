شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاهلى لمباراته القادمة فى بطولة الدورى أمام الجونة والمؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، بعد مواجهة بتروجت يوم السبت المقبل في كأس مصر .

موعد مباراة الأهلى والجونة

تقام مباراة الأهلى والجونة يوم 5 يوليو القادم ، على ستاد خالد بشارة، والتى تم تأجيلها منذ فبراير الماضى لارتباط الاهلى بالمشاركة فى مونديال الأندية وخوض مباراة البرونزية .

موقف الاهلى والجونة فى جدول الدورى

يحتل الاهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعد أن خاض 20 مباراة فاز فى 13 وخسر فى اثنان وتعادل فى 5 منها

مقابل وقوع الجونة فى المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة ، بعد الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 3 مباريات والخسارة فى 13 منها .

خسر الأهلي من سموحة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،الخميس،علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.