شكرا لقرائتكم خبر عن القوس والسهم يودع منافسات الفردى بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع لاعبى منتخب القوس والسهم منافسات الفردى ٤ى دورة العاب البحر المتوسط ، بعد خسارة بهاء على، وندى عزام واسراء ياسين، ٤ى منافساتهم التى أقيمت منذ قليل، حيث خسر بهاء الدين علي من بطل ايطاليا ، وخسرعلي عبدالبر أمام بطل كرواتيا، بينما تلقت ندى عزام الهزيمة من بطلة ايطاليا ، كما خسرت اسراء ياسين من بطلة ايطاليا.

تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.

وجمعت البعثة المصرية 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و5 فضيات بالإضافة إلى 12 برونزية.