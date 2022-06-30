شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار 5 حكام مصريين لبطولة أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة ويارا عاطف ومني عطالله مساعدتان.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين الحكم الدولي المصري أحمد حسام طه حكما للVAR ضمن طاقم التحكيم لمباراة الافتتاح لكأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي تنطلق يوم السبت المقبل علي ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط بالمغرب بين المنتخب المغرب ونظيره بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .