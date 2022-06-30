شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر علي اوناجم بديلا لسيف جعفر امام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي عودة المغربي محمد اوناجم لمركز الوسط مرة أخرى ليكون احتياطي استراتيجي في ظل غياب سيف فاروق جعفر للإصابة بعدما أصبح سيف فاروق أحد البدائل الاستراتيجية المميزة في الزمالك مع يوسف أسامة نبيه.

وحرص الجهاز الفنى ولاعبى الزمالك على الاطمئنان على حالة سيف فاروق جعفر، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز ، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات التي خضع لها سيف فاروق جعفر عقب الإصابة.

وتعرض سيف جعفر لاعب وسط الفريق، لإصابة قوية في ذراعه، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، وأكد أسامة أن نتيجة الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر في المشطية الرابعة للذراع .

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أنه قام بعمل "جبيرة" للاعب ، وسيتم لاحقا تحديد إذا كان اللاعب سيستمر في العلاج التحفظي من خلال "الجبيرة" التي تم عملها له، أو اللجوء لتدخل جراحي من خلال تثبيت الكسر بواسطة المسامير أو الشرائح.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري ليواصل تصدره البطولة برصيد 51 نقطة.