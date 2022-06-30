شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يوافق على تخفيض راتبه للنصف لتولي منصب رئيس لجنه تطوير الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الانجليزي مارك كلاتنبرج علي تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف ، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى .

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقرالاتحاد بالجزيرة، لتقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وقررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة. واعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لاسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون ولم يحدث اي خلاف في هذا الشأن.