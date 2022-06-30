ما هو مكان وموعد إقامة نهائي كأس السوبر المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري، بين بطل الدوري والكأس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة كأس السوبر المصري لتكون يوم 21 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن يقام كأس السوبر المصري لنسخة 2021 بين الزمالك (بطل الدوري المصري في الموسم الماضي) وبطل كأس مصر موسم 2020-2021 الذي لم يتحدد بعد.

وسيكون الطرف الأخر في كأس السوبر المصري لنسخة 2021، الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت طرفي نصف نهائي كأس مصر موسم 2020-2021.

وسيصعد الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت التي ستقام يوم 2 يوليو المقبل لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر 2021 بعدما بلغ الفارس الأبيض هذا الدور بعد فوزه على أسوان 2-1 في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها أبوظبي كأس السوبر المصري، إذ سبق وأن أقيمت المباراة في الإمارات خلال أعوام: 2015، 2017، 2018، 2020.

ويعتبر نادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر بـ11 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم أندية: المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود بلقب وحيد.