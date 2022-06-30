بعد الفوز على الأهلي .. سموحة : سامي قمصان مدرب كبير

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، في تصريحات عقب المباراة نقلتها شاشة قناة "اون تايم سبورتس1"، أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى أن سموحة نجح في تحقيق فوزاً كبيراً على الأهلي.

وقال بسيوني : "ابارك للاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني، نحن نلاعب فريق كبير مثل الأهلي، وأهدرنا العديد من الفرص وحققنا فوز كبير على فريق كبير بحجم الأهلي".

وأضاف: "جبهة محمد هاني اشتغلت بشكل كويس وطلبت من عبد الكبير الوادي وكناريا إيقاف خطورة هذه الجبهة، ودرسنا الأهلي جيداً، والأهلي لعب بالعديد من اللاعبين الهجوميين منذ بداية المباراة والتغييرات التي أجراها سامي قمصان كانت هجومية أيضاً وهذا سمح لنا بالوصول لمرمى الأهلي وتهديد مرماهم وتسجيل الأهداف".

وواصل: "اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، واستقبالنا هدفين أمر طبيعي لأننا نلاعب الأهلي".

واختتم : "سامي قمصان مدرب كبير وأتمنى له التوفيق في ما هو قادم".

وحقق سموحة فوزاً على النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري WE المصري.