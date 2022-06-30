موعد مباراة الزمالك القادمة فى بطولة الدوري

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القاهرة - سامية سيد -

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز ، المقرر ان تجمع الفريق مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرون من الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب ضمن مباريات الاسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدورى، يوم 12 يوليو المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى تمام السادسة والنصف مساء، على أن تنقل قنوات أون تايم سبورتس المباراة.

ترتيب الزمالك فى الدورى

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدورى ، برصيد 51 نقطة بعد الفوز على سيراميكا فى المباراة الماضية ، حيث استطاع الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات ، فى المقابل يقع المقاولون فى المركز السادس عشر بالفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 11 والخسارة فى 8 .

يعود فريق الزمالك للتدريبات اليوم عقب حصول الفريق على راحة أمس بعد الفوز على سيراميكا في الجولة الـ 23 للدوري