شكرا لقرائتكم خبر عن قبل منافسات اليوم.. مصر بالمركز الخامس فى الترتيب العام لدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.

وجمعت البعثة المصرية 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و5 فضيات بالإضافة إلى 12 برونزية.

وتحتل تركيا المركز الأول برصيد 39 ميدالية، وخلفها إيطاليا برصيد 44 ميدالية ثم الجزائر بـ13، وفرنسا رابعة برصيد 23 تليها مصر برصيد 22 ميدالية.

وحقق الميداليات لمصر كل من فريال أشرف، ويوسف بدوى، عمرو رضا، محمد عبد الموجود، منتخب سيدات الطاولة، على مستوى الذهبيات.

وتحققت الفضيات عن طريق يحيى حافظ، عبد اللطيف منيع، احلام يوسف، ريم أحمد، عبدالله ممدوح.

وحقق البرونزيات عزمي محيلبة ، يسري سامي، سمر حمزة ، شيماء محمد، علي زهران ، ضحى هاني، يوسف حميدة ، هيثم فهمي ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ، عمرو علاء.