شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فريق الزمالك ينفرد بصدارة جدول ترتيب فرق الدورى ويعتلى القمة، بعد خسارة الأهلى أمام سموحة فى الجولة الثالثة والعشرين وفوز بيراميدز على إنبى.





جدول ترتيب الدوري

ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 51 فى صدارة ترتيب جدول الدورى، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 16 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، بعد أن فاز فى آخر مباراة خاضها أمام سيراميكا بثلاثية مقابل هدفين.

وتغلب بيراميدز على إنبى أمس ليحتل المركز الثانى والوصافة فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.

وجاءت خسارة الأهلى أمام سموحة ليتجمد رصيده عند النقطة 44 فى المركز الثالث، برصيد 44 نقطة بعد أن خاض 20 مباراة فاز فى 13 وخسر اثنان وتعادل فى 5 منها.

ويقع فيوتشر فى المركز الرابع يليه سموحة خامسا برصيد 39 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالى ..