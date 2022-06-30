شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على تهنئة الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة بذكرى الثورة قالت فيها "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة لجموع الشعب المصرى وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.. تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار نحو التنمية والازدهار والأمن والأمان".



تهنئة اتحاد الكرة

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالجزيرة ، لتقديم الانجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.

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