شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بتروجت بالكأس

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره بتروجت والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

الزمالك ينتظر الفائز من الأهلى وبتروجت

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو المقبل.

الأهلى حامل لقب كأس مصر والأكثر تتويجاً

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلى.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلى فى تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجت

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر السبت المقبل مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.