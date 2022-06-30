شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مدرب النمسا مرشح بقوة للمنتخب.. وهل نعود للمدرب المصرى من جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مسئولى اتحاد الكرة فى ورطة حقيقية بسبب الاتفاق مع المدير الفنى الجديد للمنتخب.

وقال خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت اف ام: "كان اتحاد الكرة قد اتفق مع باولو سوزا وحازم إمام تولى الاتفاق واتفق على كل شىء ولا يوجد شىء ناقص غير توقيع المدرب وفوجئ المدرب فى اليوم السابق أن المدرب اعتذر رغم أن اتحاد الكرة جهز التذاكر الخاصة به".

وتابع: "فيه كلام إن كيروش بيكلم المدربين وده كلام مش مقتنع بيه لإنه معروف من الأول بيفاوضه ما كان راح له من الأول وكان من الأول قاله متروحش وشايف إنها حجة مش طبيعية ممكن الراجل جاله عرض أوروبى او متخوف لان الأمور ممكن تكون صعبة".

وشدد: "حازم إمام كان عامل خطة بديلة وهى بيتكوفيتش وأتم الاتفاق مع الراجل وقاله طلباتك إيه وقاله عندي اجتماع مجلس إدارة وقبل الاجتماع فوجئ بالليل وانا بتخيل الحوار اللي حصل، وحازم قاله عندي مجلس إدارة وبلغتهم امبارح والناس مرحبة، وبعدها قفل موبايله ولم يرد، قيل بعد ذلك إن حرمه هى اللى اعترضت".

وأوضح: "إيه الحل دلوقتي، هل نعود للمدرب المصري من جديد، ومين مدرب مصري عاقل والمنتخب عنده ماتشين مع مالاوي وهل ده ممكن يحصل، مدرب أجنبي على قد الحال نقول مشروع ونمشي وراه كلنا، وسمعت ان فرانكو فودا كان مدرب النمسا من الأسماء المرشحة بقوة انه يكون موجود، صحيح لم يوفق في تصفيات كأس العالم وخسر من ويلز وقبلها وصل إلى بطولة أوروبا وصعد إلى دور الـ16 وخرج أمام إيطاليا بنتيجة 2 / 1".

وأضاف: "هل ممكن نفكر في الاسم الكبير حسن شحاتة مش عارف ولكن اللي اعرفه إنه فيه قرار يبقى مدرب أجنبي، ومش لاقيين مدرب للمنتخب الأولمبي بخلاف المنتخب الأول، ومن الممكن التبديل في القرارات".