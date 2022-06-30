شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات عبد الحميد بسيونى بعد الفوز على الأهلى بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، منح اللاعبين 24 ساعة راحة سلبية عقب الفوز المثير على الأهلى بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية.
وطلب عبد الحميد بسيونى من اللاعبين غلق صفحة الدورى ونشوة الفوز على الأهلى والاستعداد ابتدا من غد فى السادسة على ملاعب سموحة لمواجهة كفر الشيخ فى دور الـ16 لكأس مصر.
وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.