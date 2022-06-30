شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات عبد الحميد بسيونى بعد الفوز على الأهلى بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، منح اللاعبين 24 ساعة راحة سلبية عقب الفوز المثير على الأهلى بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وطلب عبد الحميد بسيونى من اللاعبين غلق صفحة الدورى ونشوة الفوز على الأهلى والاستعداد ابتدا من غد فى السادسة على ملاعب سموحة لمواجهة كفر الشيخ فى دور الـ16 لكأس مصر.