شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلى مع البرتغالى سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل تعاقد الأهلى مع البرتغالى ريكاردو سواريز، مؤكدا أن المدرب سيكون معه 5 مساعدين وليس ثلاثة أو 4 كما تحدث البعض.

وقال خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت اف ام: منصب المدرب العام غير واضح حتى الآن، وهنا لم يتحدد موقف سامي قمصان سواء استمر كمدرب عام أو مساعد للمدرب، لكن المؤكد هو استمرار قمصان مع سيد عبد الحفيظ على الأقل لنهاية الموسم، وهناك مدرب حراس مرمى ومعد بدنى ومحلل أداء وأخصائى نفسى".

وأوضح: فى منصب المدرب المساعد ماوريسيو فاس بيدرو جيماريش مخطط الأحمال، راؤول فاريا محلل الأداء، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى ومعهم الأخصائي الفسيولوجي الذي سيراقب كل القياسيات البدنية والوقاية ضد الإصابات.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد، بضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني الجديد.

وطلب سواريز خلال جلسته مع مسئولي الأهلي أمس الأربعاء، ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني على أن يكون برتغالي الجنسية ضمن الطاقم المساعد، الذي سيضم 5 أفراد، وهو ما رحب به مسئولي القلعة الحمراء.

رغبة سواريز في ضم أخصائي علاج طبيعي بعدما لاحظ زيادة عدد الإصابات في صفوف الفريق الأحمر بخلاف تكرارها بشكل مستمر، بعدما شاهد عددا من مباريات الفريق الأحمر الأحيرة.

وكان سواريز المدير الفني المنتظر للأهلي، وصل إلى القاهرة صباح أمس، تمهيدًا لقيادة تدريبات الفريق الأحمر بداية من الخميس.

وتولى سواريز مسئولية قيادة الأهلي خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي بناء على رغبته.