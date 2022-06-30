شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات مصر اليوم فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها، اليوم الخميس، فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى، وتخوض اليوم منتخبات اليد والسلة والطائرة، وتنس الطاولة وألعاب القوى و الملاكمة والقوس والسهم منافساتها فى البطولة.

وجاء موعد منافسات مصر اليوم فى دورة المتوسط كالتالى ...

اليد

11:00 مصر وتونس

السلة 3x3

5:20 مصر وإيطاليا سيدات

6:00 مصر وتونس رجال

8:40 مصر وفرنسا سيدات

9:20 مصر و اليونان رجال

الكرة الطائرة

2:00 مصر وإسبانيا

ألعاب القوى

6:40 روان ايمن

7:45 بسنت حميدة

8:20 محمد مجدى

الملاكمة

4:15 يمنى عياد

8:45 محمد عمر

تنس الطاولة

11:00 منتخب السيدات

11:00 عمر عصر

12:00 هنا جودة

القوس والسهم

10:15 على عبد الرحمن

10:15 بهاء الدين على

10:15 ندى عزام

10:15 اسراء ياسين