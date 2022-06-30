شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات مصر اليوم فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها، اليوم الخميس، فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى، وتخوض اليوم منتخبات اليد والسلة والطائرة، وتنس الطاولة وألعاب القوى و الملاكمة والقوس والسهم منافساتها فى البطولة.
وجاء موعد منافسات مصر اليوم فى دورة المتوسط كالتالى ...
اليد
11:00 مصر وتونس
السلة 3x3
5:20 مصر وإيطاليا سيدات
6:00 مصر وتونس رجال
8:40 مصر وفرنسا سيدات
9:20 مصر و اليونان رجال
الكرة الطائرة
2:00 مصر وإسبانيا
ألعاب القوى
6:40 روان ايمن
7:45 بسنت حميدة
8:20 محمد مجدى
الملاكمة
4:15 يمنى عياد
8:45 محمد عمر
تنس الطاولة
11:00 منتخب السيدات
11:00 عمر عصر
12:00 هنا جودة
القوس والسهم
10:15 على عبد الرحمن
10:15 بهاء الدين على
10:15 ندى عزام
10:15 اسراء ياسين