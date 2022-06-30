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موعد منافسات مصر اليوم فى البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها، اليوم الخميس، فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو الجارى، وتخوض اليوم منتخبات اليد والسلة والطائرة، وتنس الطاولة وألعاب القوى و الملاكمة والقوس والسهم منافساتها فى البطولة.

 

وجاء موعد منافسات مصر اليوم فى دورة المتوسط كالتالى ...

 

 

اليد

 

 11:00 مصر وتونس 

 

السلة 3x3

 

5:20 مصر وإيطاليا سيدات 

6:00 مصر وتونس رجال

8:40 مصر وفرنسا سيدات

9:20 مصر و اليونان رجال 

 

الكرة الطائرة 

 

2:00 مصر وإسبانيا 

 

 

ألعاب القوى

6:40 روان ايمن

7:45 بسنت حميدة

8:20 محمد مجدى

 

 

الملاكمة 

4:15 يمنى عياد 

8:45 محمد عمر 

 

تنس الطاولة 

11:00 منتخب السيدات

11:00 عمر عصر

12:00 هنا جودة 

 

 

القوس والسهم

 

10:15 على عبد الرحمن 

10:15 بهاء الدين على 

 10:15 ندى عزام

10:15 اسراء ياسين

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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