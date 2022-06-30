شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: عملنا على إغلاق المساحات أمام الأهلى وننتظر المشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن سعادته بالفوز على الأهلى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من عمر الدورى.

وقال بسيونى، خلال تصريحات لبرنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت إف إم: "سعيد جدا بفوز سموحة على الأهلى النادى الكبير العريق وعكفنا طوال الأسبوع الماضى على التدرب على كيفية تضييق المساحات والعمل فى مساحة لا تتعدى 30 ياردة خاصة أن اللاعبين لدى يحبون المساحات وكيفية بناء هجمة مرتدة سليمة، كما أن الأهلى هاجمنا بعدد كبير من اللاعبين لذا وجدت المساحات وسجلنا 3 أهداف".

وتابع: "فى آخر 15 دقيقة الأهلى هاجمنا بشراسة وقدر يسجل هدفين والحمد لله إننا خرجنا بالمكسب، وأكثر من لاعب لم يكن فى حالته مثل على معلول لم يصنع العرضيات لأننا أغلقنا عليه بحسين وخالد عبد الفتاح وأغلقنا الجبهة الخاصة به، لذا تم استبدال اللاعب التونسى".

وشدد: "تغييرات الأهلى أزعجتنى خاصة حسين الشحات وحسام حسن أتعبونا بعض الشىء خاصة أن محمد شريف لم يكن فى حالته، وكذلك وليد سليمان الذى سبب إزعاجا لنا من داخل منطقة الجزاء".

وأوضح: "كنت أعمل على كيفية زيادة عدد المدافعين حتى أغلق العمق والأطراف التى يستغلها الأهلى، والمجهود الكبير كان ظهر على الأهلى رغم قتاله لآخر دقيقة".

واسترسل: "قدت سموحة فى 6 مباريات فزت فى 3 مباريات وتعادلت فى ثلاثة، لدينا البطولة العربية سنلعب بها حال صعوبة مشاركتنا فى الكونفدرالية، ولدينا الأمل فى المنافسة لآخر أمل، والمنافسة ستكون صعبة الفترة القادمة".

أضاف: "كل الفرص متساوية وكل الفرق لها أفضلية وكل الفرق محتفظة بحظوظها لآخر مباراة فى الدورى رغم خسارة الأهلى".