شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق حامد فى مهب الريح بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدو أن علاقة نجم الزمالك طارق حامد بالقلعة البيضاء أصبحت فى مهب الريح بعد أزمة انقطاعه عن التدريبات بداعي الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وموقف حامد أربك حسابات مسئولى للزمالك بشكل كبير مما أدى إلى توتر علاقة حامد أيضا بالجماهير الغاضبة خاصة أنه يمتلك مكانة كبيرة لدى الجمهور الأبيض .

كما قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك تغريم طارق حامد بسبب حصوله على 3 إنذارات وتعرضه للإيقاف من أجل الحصول على راحة، بعدما اكتشفت إدارة النادى أن اللاعب تعمد الحصول على الإنذارات والتهرب من المشاركة فى المباريات للسفر خارج مصر وعدم استكمال الموسم مع الزمالك.

وأزال مؤخرا مسئولو نادى الزمالك، اللافتة التى كانت تحمل اسم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول، على احدى الحدائق داخل مقر القلعة البيضاء، وذلك بعد أزمة سفر اللاعب لاسبانيا لخوض فترة علاج.

ويبذل بعض المقربين محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد لاعب الفريق، بعدما تغيب اللاعب عن الزمالك ما يقرب من 50 يوما دون الحصول على إذن من النادى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب طارق حامد فى الصور التالية :