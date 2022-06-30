شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامجا علاجيا لـ أحمد عبد القادر من أجل تجهيزه للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي بالنادى الأهلي برنامج تأهيل لأحمد عبد القادر، لاعب الفريق، حتى يعود سريعاً للتدريبات الجماعية بعدما غاب عن التدريبات والمباريات الماضية للإصابة التى لحقت به.

واستعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز اللاعب سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى، وأثبتت الأشعة التى أجراها أحمد عبد القادر إصابته بمزق فى منشأ ‏العضلة الأمامية.

ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع، وغاب عبد القادر عن مباريات الأهلي الأخيرة أمام غزل المحلة وسموحة في الدوري وبيراميدز في كأس مصر.

وظهر البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى فى أحد الفنادق، استعداداً لبدء جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالقلعة الحمراء، من أجل مناقشة كل الملفات مع المدرب الجديد للفريق.

وكان سواريز وصل القاهرة صباح أمس الأربعاء بعدما أنهى الأهلي الاتفاق معه رسمياً لمدة موسمين مقبلين. ومن المقرر أن يبحث محمود الخطيب رئيس الأهلي ومسئولو شركة كرة القدم مع المدرب البرتغالي في عدة ملفات خاصة بفريق الكرة خلال الساعات المقبلة.

وبات فى حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى كلاً من البرتغالى ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.