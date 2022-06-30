شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة بيراميدز بعدما حصل اللاعبون على راحة 48 ساعة عقب الفوز على فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

استقرالجهاز الفني لطلائع الجيش على ملاقاة نظيره المقاولون العرب ودياً في 7 يوليو المقبل بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة بيراميدز.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجميه مهند لاشين ومحمد جابر في مواجهة بيراميدز المقبلة بعدما غاب الثنائى عن مباراة فيوتشر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات بيراميدز وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام الاهلى بكأس مصر والتي خسرها الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.