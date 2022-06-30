شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود فريق الزمالك للتدريبات اليوم عقب حصول الفريق على راحة أمس بعد الفوز على سيراميكا في الجولة الـ 23 للدوري، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها 12 يوليو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

ويعقد فيريرا اجتماعا مع اللاعبين يشرح خلاله الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة سيراميكا، وتحديدا الفترة الأخيرة من المباراة والتي استقبل فيها الفريق هدفين، فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن حالة الرضا التي تسيطر على فيريرا بعد ظهور مجموعة الناشئين بمستوى مميز في المباريات الأخيرة.

من ناحية أخرى عبر محمود الونش، مدافع فريق الزمالك، عن سعادته عقب حمل شارة كابتن الفريق فى لقاء الفريق الأبيض أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر الونش، عبر صفحتة الشخصية بموقع انستجرام، صورا له خلال ارتداء شارة القيادة وعلق قائلا "شارة كابتن نادى الزمالك شرف كبير ومسئولية أكبر.. فخور بارتدائها للمرة الأولى فى مسيرتى مع النادى".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب.

وتوجه اللاعبون عقب انتهاء اللقاء إلى الجماهير لتحيتهم والاحتفال معهم بالفوز، كما تواجد رضا هيكل لاعب فريق الطائرة بالنادي في المباراة ونال تحية الجماهير التي حضرت المباراة.