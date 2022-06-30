شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجمباز والطاولة والرماية من الجزائر بعد انتهاء منافساتهم بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر صباح اليوم مدينة وهران بالجزائر عائدون للقاهرة بعثة منتخب الجمباز، وأحمد صالح لاعب منتخب تنس الطاولة وزميلته بالفريق دينا مشرف وعزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية، ومحمود بدوي، بعد انتهاء مشاركتهم فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر. وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الحلق بالجمباز، وحقق عزمى محيلبة الميدالية البرونزية أيضا فى منافسات الرماية إسكيت. وحققت بعثة مصر حتى الآن عدد 22 ميدالية متنوعة بينهم 5 ذهب و5 فضه و12 برونز.