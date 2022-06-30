شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يواجه إيطاليا وفرنسا وتونس 3x3 فى دورة البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب السلة 3x3 آنسات وسيدات، منافساته اليوم الخميس فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

يلتقى منتخب السيدات مع منتخبات كل من إيطاليا ثم فرنسا ، وعلى مستوى الرجال يلتقى مصر مع تونس .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من فاطمة هاني، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة

، ويلعبون فى المجموعة التى تضم كل من فرنسا وإيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .

وعلى مستوى الأولاد يشاركون بقائمة تضم حازم المشد، يوسف المعداوى ، على عمر بالإضافة إلى سيف قطز .

ويقع منتخب الرجال فى مجموعة D ال تضم منتخبات كرواتيا وتونس بالإضافة إلى اليونان.