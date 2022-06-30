شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يبدأ استعداداته لمباراة الكأس بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الخميس، النادي المصري، إلى التدريبات وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، عقب الفوز على مصر المقاصة في الدوري العام بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 23.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني في دور ال 16 بمسابقة كأس مصر، خلال اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

وقرر مسئولو النادي المصري، ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قد قرر في وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسئولية الفنية للمصري.

ويفتقد النادي المصرى خدمات ثنائي الوسط عمرو موسى وإيزي إيميكا، بعد حصول كل منهما على إنذار فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ويغيب عمرو موسى وإيزي إيميكا عن المصري فى مباراة الفريق البورسعيدي المقبلة بالدوري العام أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم 13 يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.