الامارات | نيوكاسل يتوصل لاتفاق لضم المدافع بوتمان قادماً من ليل

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يتوصل لاتفاق لضم المدافع بوتمان قادماً من ليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع الهولندي سفين بوتمان من نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ومن المقرر انضمام بوتمان إلى نيوكاسل بموجب عقد مدته خمس سنوات. ولم يتم الكشف عن القيمة الرسمية للتعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت 37 مليون يورو (38.94 مليون دولار).

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