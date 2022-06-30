الامارات | «فيفا» يطلق مرحلة جديدة لبيع تذاكر مونديال 2022 بقاعدة «من يأتي أولاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يطلق مرحلة جديدة لبيع تذاكر مونديال 2022 بقاعدة «من يأتي أولاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، افتتاح مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، اعتباراً من الخامس من يوليو المقبل (يوم الثلاثاء الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات). وأوضح الاتحاد الدولي في بيان، أن هذه المرحلة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينيتش تحت مبدأ «من يأتي أولاً يُخدم أولاً»، وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 أغسطس المقبل، «وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض».وأضاف «نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة أن عدد التذاكر أضحى معدوداً، بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار، إذا زاد الطلب وقلّ العرض». وتابع «ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه، بعد أن عرف عشاق الكرة المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022». وسيتم تقديم التذاكر في أربع فئات للأسعار، والرابعة محجوزة «للمقيمين القطريين»، ويمكن لكل مشترٍ أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها. وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال، حسن الذوادي تطرق قبل أسبوع إلى رقم 1.2 مليون تذكرة مبيعة، و40 مليون طلب «قياسي».

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