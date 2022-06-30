الامارات | إيطاليا تستضيف المحطة الرابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستضيف المحطة الرابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، منافسات المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ29.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف استدامة الخطط المعتمدة للإمارات لإعلاء مكانة الخيول العربية سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم.

وكانت الكأس الغالية قد انطلقت في مايو من فرنسا ومن ثم أميركا بسباقات الفئة الأولى، وتلتها محطة تونس الأولى في الجولات العربية، وعادت من جديد لتكمل مسيرة سباقاتها وجولاتها في المضامير الأوروبية، انطلاقاً من دعم الإمارات المتواصل لإعلاء شأن الخيل العربي وتشجيع الملاك والمربين على اقتناء وتربية الخيول العربية، حفاظاً على مكانته ومسيرته المرتبطة بتراث الإمارات العريق.

ويشارك في سباق المحطة الإيطالية، تسعة خيول تمثل النخبة والقوة والسرعة في إيطاليا وأوروبا، وتسعى إلى حصد لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة الأبطال السابقين لكأس رئيس الدولة في العام الماضي وهم: أريون (بطل محطة بلجيكا 2021)، وجارف (بطل محطة هولندا 2021)، ويعودان لهايف بن محمد القحطاني، وينحدران من نسل (داحس x قيس دي غزال بنت دورمان)، ويشرف على تدريبهما برنارد جان فرانسو ويقود اريون في السباق موسى جيرارد، فيما سيكون الجواد «جارف» تحت قيادة إيكيم جيان برنارد، إلى جانب «أمواج الخالدية» المتوّجة بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بولندا العام الماضي، وتنحدر من نسل الفحل العالمي «نشوان الخالدية X أسماء الخالدية بنت عامر»، وتعود لإسطبلات الخالدية ويشرف على تدريبها كاكبرزيك ماسيج تحت قيادة الفارس فريسو إنتونيو.

كما تضم القائمة مجموعة أخرى مميزة من نخبة الخيول وهي: «آمور» للمالك كلوديا سيرل سيمبليف وإشراف المدرب ناردوزي ماسي وقيادة الفارس بوسا فيدريكو، إلى جانب «مباستير دي بيني» ابن مقاتل الخالدية وتحت إشراف سوس كارلفوفين ريتشوني وقيادة مولاس سيلفانو، و«نهر ديجوبو» بنت مقاتل الخالدية للمالك تسا سرل بإشراف الينيب ريتشوني وتحت قيادة ريكاردو لوكابيني، كما توجد إسطبلات النجيفي في السباق عبر ممثليها «نينوى بنت داحس» بإشراف دي واتر جانت وقيادة الفارس دي تاكو داريو، وإضافة إلى ذلك تضم القائمة «ارجاندو دي شيا» للمالك أسبا سيرل وإشراف المدرب إتزوري أدريانو وقيادة جيسا ساندرو، وأخيراً «زيفيرو دي شيا» للمالك أسبا سيرل بإشراف المدرب أتزوري أدريانو وبقيادة الفارس جوداني أنجولو.

الظاهري: سباقات الكأس تترجم خططنا المستمرة لمزيد من النجاحات

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر الظاهري: «المحطة الإيطالية من المحطات المهمة التي استطاعت تأكيد جدارتها في كل عام من حيث المشاركة وترحيب الملاك والمربين، إلى جانب الأصداء الإعلامية الواسعة، كما يُعدّ الوصول إلى المحطة الإيطالية الرابعة، ترجمة حقيقية لخططنا المستمرة، من أجل تحقيق مزيد من المكاسب المثمرة لمسيرة الخيل العربي، عبر سلسة سباقات الكأس الغالية».

بدوره، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني: «نجحت محطة إيطاليا لتكون ملتقى نخبة الخيول الأبطال في كل عام، وغدت محطة مميزة لجذبها لنخبة الملاك والمربين وإسطبلات الخيل في إيطاليا وأوروبا للمشاركة في سباقها السنوي».

وأضاف: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية، التي انتقلت من جديد إلى القارة الأوروبية بعد فرنسا وأميركا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية، وفق الخطط المعتمدة والطموحة لتعزيز مكانة الخيل العربي وإعلاء شأنه بين الأمم، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي أحدث نقلة نوعية بمسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي».

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