الامارات | «الشارقة الرياضي» يعتمد اللجان المنظمة لبطولات موسم 2022-2023

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يعتمد اللجان المنظمة لبطولات موسم 2022-2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل لجانه المنظمة لبطولات وفعاليات موسم 2022-2023، وذلك ضمن خطة عمله التي تستهدف المحافظة على المكتسبات التي شهدتها النسخ الماضية بكل منها، وفي ما يلي اللجان المعنية ورئيس كل منها.

وجاء التشكيل كالأتي:

طواف الشارقة الدولي للدرّاجات: عبدالملك جاني رئيساً، وعبدالله سلطان الدح نائباً.

الملتقى الثقافي الرياضي العربي: الدكتور عبدالله بن سلطان رئيساً، والدكتور عبدالرحمن الياسي نائباً.

دورة كلباء للألعاب الشاطئية: عبدالملك جاني رئيساً، والمستشار عمر بن حنيفة نائباً.

حوارات المستقبل الرياضي: عبدالله بن مليح رئيساً، والدكتور عبدالرحمن الياسي نائباً.

بطولة الشيخ محمد بن خالد لكرة اليد برئاسة عادل الحمادي.

بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة برئاسة عبداللطيف الفردان.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، في بيان صحافي: «المجلس بادر إلى تشكيل اللجان لتباشر عملها مبكراً، وتوفر كل الضمانات المطلوبة للنجاح، والمحافظة على السُمعة والمكانة التي تميزت بها الشارقة، في ظل ما تحظى به الرياضة من رعاية ودعم من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالبطولات والفعاليات، وسيتم خلاله إطلاق مبادرات جديدة تعزز مكانة الرياضة بالإمارة، وتلبي مزيداً من هوايات الشباب واهتماماتهم، مؤكداً أن المجلس سيوفر للجان المنظمة كل الدعم والصلاحيات والتسهيلات.

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