الامارات | لوكاكو يصل إلى ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يصل إلى ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صباح الأربعاء إلى ميلانو حيث سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام إجراءات عودته الى إنتر على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، وذلك بعد عام على عودته الى الأخير قادماً من «نيراتسوري» تحديداً.

وقال ابن الـ29 عاماً بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي صباح الأربعاء وهو يرتدي وشاح إنتر إنه «سعيد للغاية».

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