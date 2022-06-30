الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجديد

كشف حارس مرمى نادي الحمرية أحمد إبراهيم الشاجي عن تجديد عقده مع النادي لمدة سنة واحدة، وذلك للذود عن مرماه في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، متمنياً أن يكون عند الثقة الممنوحة له.

لاعب

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين عن اقتراب ناديه من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بناء على المواصفات التي حددها الجهاز الفني، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

مقيم

تواصلت إدارة أحد أندية المحترفين بشكل ودي مع إدارة نادٍ منافس للتعاقد مع لاعب مقيد في فئة المقيم بشكل نهائي، لكن إدارة النادي اشترطت إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، خصوصاً أن الجهاز الفني لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب نهائياً.

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