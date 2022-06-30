سموحة يسحق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق سموحة الفوز في مواجهة الأهلي بنتيجة 3-2 ، جاءت أهداف سموحة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 9 و46 وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، وسجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 59 وحسام حسن في الدقيقة +93 .

ليرفع سموحة رصيده للنقطة 39 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب ذات الرصيد من النقاط. الذي يحتل المركز الرابع. فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 44 في المركز الثالث؛ الذي له مواجهات مؤجلة.

وأقيمت المباراة على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء

أمامهما: مصطفى الخواجة – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي