شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: نعالج العقم التهديفى فى بيراميدز وفضلنا إراحة شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن الفوز الذى حققه الفريق على إنبى مهم جداً، خلال مشواره نحو صراعه على لقب الدورى مع أندية الأهلى والزمالك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هانى حتحوت، ببرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن فريق بيراميدز ظهر بمستوى جيد أمام إنبى، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى بدأ يعالج الأخطاء الدفاعية وأيضا العقم التهديفى الذى ظهر على بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وعن عودة مشاركة أحمد الشناوى مع الفريق، قال فتح الله: "الشناوى حارس كبير، وعودته ستمنح الفريق إضافة قوية خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أنه تعرض للكثير من الإصابات كان آخرها الرباط الصليبى وعودته لملاعب أسعدت الجهاز الفنى للفريق.

وأشار فتح الله إلى أن شريف إكرامى غاب عن مباراة إنبى بسبب الإصابة وليس فنياً، مؤكداً أن اللاعب شعر بكدمة عقب مباراة الأهلى الماضية، وهو ما جعل الجهاز الفنى فضل إراحة اللاعب بعد مشاركته فى الكثير من المباريات مع بيراميدز ومنح الفرصة للحراس الآخرين.