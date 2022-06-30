شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.

بدأت المباراة بضغط من الأهلي، قبل أن يتحصل على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن لم يستغلها لاعبي الفريق الأحمر وتحولت إلى ركنية، وهدد محمد شريف مرمى سموحة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة بعدما استلم تمريرة جيدة من محمد هاني.

وسدد رامي ربيعة تصويبة قوية في الدقيقة الثامنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سموحة، وسدد مروان حمدي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة التاسعة مستغلا خطأ ربيعة في التمرير.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 13 من كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان، بعدما وصلته عرضية متقنة من محمد هاني، ورفض صلاح محسن هدية محمد شريف في الدقيقة 18 بعدما منحه تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وجعله في مواجهة مع مرمى سموحة ولكن الكرة مرت من أسفل قدم صلاح.

وسدد محمد شريف كرة رائعة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لسموحة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

وصوب شريف رضا لاعب سموحة تسديدة قوية على مرمى الشناوي في الدقيقة 13 ولكن أبعدها الشناوي قبل أن يخرجها دفاع الأهلي إلى ركنية، وعاد شريف رضا وسدد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

وضاعت فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 40 من جملة منظمة من ركلة ثابتة لعبها علي معلول ووصلت إلى ديانج ومررها إلى محمد شريف الذي سددها ولكن ارتطمت بالعارضة وعادت إلى يد الهاني سليمان.

وسجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 45 مستفيدا من خطأ اليود يانج في استلام الكرة ووجود مساحة في ظهر دفاع الأهلي وسددها في سقف شبكة محمد الشناوي.

وأهدر أفشة فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 47 من هجمة من الجبهة اليمنى بعدما سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان، استمرت النتيجة بتقدم الفريق السكندري بثنائية حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تعديلا على تشكيلة الفريق الأحمر بخروج رامي ربيعة ونزول حسين الشحات مع بداية الشوط الثاني، فيما سجل مروان حمدي الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وعدل الأهلي النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق طاهر محمد برأسية بعد استقبال عرضية من حسين الشحات من الجبهة اليمنى.

وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 50 بعد استلام تمريرة من طاهر محمد داخل منطقة جزاء سموحة، ولكن لم يحسن استغلالها ومرت بعيدا عن المرمى.

وأجرى الأهلي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 55 بنزول حسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن وعلي معلول، على أن يتحول أحمد نبيل كوكا للعب كظهير أيسر، فيما أهدر مروان حمدي فرصة تسجيل الهدف الرابع لسموحة في الدقيقة 66 بعدما استلم كرة في ظهر دفاع الأهلي وسددها بيمناه ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وأضاع الشحات فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 67 بعدما استلم الكرة داخل منطقة سموحة ولكن سددها أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييره الرابع بنزول وليد سليمان في الدقيقة، فيما دفع سموحة بأحمد حمص بدلا من أحمد حمص في الدقيقة 69، فيما أهدر مروان حمدي فرصة هدف محقق جديد لسموحة في الدقيقة 71 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة في ظهر دفاع الأهلي وسددها ولكن مرت أعلى العارضة، فيما أجرى الأهلي تغييره الخامس بنزول حمدي فتحي في الدقيقة 75 بدلا من اليو ديانج.

واحتسب محمود البنا ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 80 نتيجة لمس الكرة يد مدافع سموحة، ولكن تم الغائها بعد استدعاء الفار للبنا وأشار باستئناف اللعب، وفشل الأهلي في اختراق دفاعات سموحة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، وأنقذ الهاني سليمان 3 فرص للأهلي في دقيقتين بالدقيقة 90 و91.

وأحرز حسام حسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 94 من متابعته لرأسية وليد سليمان، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بهزيمة الأهلي وفوز سموحة بنتيجة 3 / 2.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل مانجا واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وصلاح محسن وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – أيمن أشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح في الدفاع، محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء، مصطفى الخواجة في الوسط، حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدي في الهجوم.