شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: أداء مروان حمدى أمام الأهلى أفضل مما قدمه ليفاندوفسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، محلل قناة ETC، بأداء مروان حمدي مهاجم فريق سموحة، الذي قدمه أمام النادي الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، مروان حمدي قدم أداء أفضل مما قدمه ليفاندوفسكي أمام الأهلي في مباراة البايرن في كأس العالم للأندية.

وأكمل معوض: "الأهلي ارتكب أخطاء ساذجة أمام سموحة، ورامي ربيعة ارتكب خطأ قاتلا وغير مبرر في مباراة سموحة، استغلها مروان حمدي وسجل منها هدفا.

وأضاف معوض: "التذبذب في مستوى رامي ربيعة عامل سلبي في أدائه وسيجعله غير قابل للتقييم بالنسبة لأي مدرب".

وأكمل معوض حديثه: "محمد هاني كان أفضل لاعبي الأهلي في أول نصف ساعة من المباراة، ولكن لاعبي الأهلي ظهر عليهم التوتر والتسرع والارتباك في بعض الأوقات خلال المباراة، وكان لا بد أن تظهر شخصية الأهلي بعد استقبال النادي الأهلي للهدف الأول".

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق: "الأهلي حقق أعلى نسبة محاولات على المرمى ولكن علينا أن نتساءل كم هدف تمكن الأهلي من تسجيله في المباراة؟، وهذا هو الأهم".