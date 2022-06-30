شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة صدارة ترتيب هدافى الدورى المصري مع أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 29-6-2022 بالجولة 23 من عمر المسابقة.

ووصل مروان حمدى إلى الهدف 12 بمسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد تسجله هدفين في شباك الأهلى في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

مروان حمدي سموحة " "12

أحمد سيد زيزو الزمالك " "12

جوب مابولولو الاتحاد السكندري " "10

جون أوكويي إيبوكا إنبي " "9

خالد قمر الجونة " "8

أحمد رفعت فيوتشر 8

عبد الكبير الوادي سموحة 7

مصطفى شلبي إنبي 7

محمد هلال البنك الأهلي 7

محمد شريف الأهلي 7

ناصر منسي البنك الأهلي 7

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.