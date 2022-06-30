شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري بالجولة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدرس المقاولون العرب بالفيديو

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب خاصة وأنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى .

وقد حذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد اى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادى .

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة، لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.