شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: المحللون ينتقدوننى ولا أحد يوجه اللوم إلى المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى سموحة، على الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مروان حمدي في تصريحات تليفزيونية: "المحللون ينتقدوني وهم لا يعرفون كواليس عدم التألق أو عدم تقديم مردود قوي في الملعب".

وتابع: "لا حد يعلم أن المشكلة قد لا تكون في اللاعب ولكن قد تكون في المدرب الذي لا يمنح الفرصة للاعب أو لا يجيد التعامل مع اللاعب".

وواصل: "لا أنتقد مدربا بعينه في الزمالك ولكن أقصد جميع الانتقادات التي توجه لأي لاعب من قبل المحللين".

وكشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى سموحة، عن أسباب تألقه في الزمالك على عكس سموحة، مضيفا: "مش لازم أرجع الزمالك علشان أتألق، لم أحصل على فرصتي في نادي الزمالك كما حصلت عليها في سموحة".

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.