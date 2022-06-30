شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: هارجع الزمالك بعد انتهاء الإعارة.. ومركز مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان حمدى، لاعب سموحة، أن فريقه استعد جيدا لمباراة الأهلى، خاصة أنها تفرق فى تواجد الفريق فى أول 4 مراكز ببطولة الدورى.

وقال حمدى فى تصريحات لبرنامج استاد أون، إن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق كان مذاكر المباراة جيدا، وهو ما انتهى بفوز سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف مروان حمدى أنه ما زال هناك وقت حتى يتم تصنيفه كهداف للدورى لأنه تتبقى 11 جولة في البطولة، كما أنه من الطبيعى أن تضيع منه فرص تسجيل الأهداف مثل تسجيله لأهداف.

وعن عودته للزمالك من عدمه قال اللاعب: "أنا مركز مع سموحة وهارجع الزمالك بعد انتهاء الإعارة". واختتم حمدى تصريحاته أنه يصب تركيزه مع سموحة، ويبعد نفسه عن أى ضغط، لذلك ما زال أمامه الكثير ليقدمه فى الملعب.