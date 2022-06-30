شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: هارجع الزمالك بعد انتهاء الإعارة.. ومركز مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مروان حمدى، لاعب سموحة، أن فريقه استعد جيدا لمباراة الأهلى، خاصة أنها تفرق فى تواجد الفريق فى أول 4 مراكز ببطولة الدورى.
وقال حمدى فى تصريحات لبرنامج استاد أون، إن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق كان مذاكر المباراة جيدا، وهو ما انتهى بفوز سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأضاف مروان حمدى أنه ما زال هناك وقت حتى يتم تصنيفه كهداف للدورى لأنه تتبقى 11 جولة في البطولة، كما أنه من الطبيعى أن تضيع منه فرص تسجيل الأهداف مثل تسجيله لأهداف.
وعن عودته للزمالك من عدمه قال اللاعب: "أنا مركز مع سموحة وهارجع الزمالك بعد انتهاء الإعارة". واختتم حمدى تصريحاته أنه يصب تركيزه مع سموحة، ويبعد نفسه عن أى ضغط، لذلك ما زال أمامه الكثير ليقدمه فى الملعب.
وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.