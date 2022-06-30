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اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/ 6/ 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار المصرية اليوم الأربعاء 29/ 6/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 29/ 6/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى، وبيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.

 

سموحة يهزم الأهلي بثلاثية فى آخر مباراة تحت قيادة قمصان

حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة .

 

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدانة البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب السابق، فى مسألة غرامة الـ25 ألف دولار.

 

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

 

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، وتم الاستقرار على الآتى:

 

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

 

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على إنبى، بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف

 

ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا

أبلغت إدارة نادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى، برغبة نادى ويجان الإنجليزي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

 

ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا

 

الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى "أجنبى" بالجهاز الفنى الجديد للمنتخب

يرغب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش المدرب المرشح لتدريب منتخب مصر فى التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبى بالجهاز الفني الجديد للفراعنة .

 

الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى

 

ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا

تلقى مسئولو اتحاد الكرة ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لتولي سباستيان ديسابرالمدير الفني السابق للاسماعيلي وبيراميدز والمنتخب الأوغندي، مهمة تدريب المنتخب الأوليمبي.

 

ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا

 

الونش يحتفل بشارة كابتن الزمالك: شرف كبير ومسئولية أكبر

عبر محمود الونش، مدافع فريق الزمالك، عن سعادتة عقب حمل شارة كابتن الفريق أمس فى لقاء الفريق الأبيض أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الونش يحتفل بشارة كابتن الزمالك: شرف كبير ومسئولية أكبر

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد الفوز على سيراميكا بثلاثية

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد الفوز على سيراميكا بثلاثية

 

الزمالك يغرم طارق حامد بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات

اشتعلت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك عقب إعلان رحيل أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك، وعدم التجديد له، بخلاف أزمة الثنائى محمد أبو جبل وطارق حامد لاعبا الفريق.

الزمالك يغرم طارق حامد بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات

 

باهر المحمدى يخضع لفحص طبى فى الإسماعيلى للاطمئنان على ارتجاج المخ

قرر الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى إبقاء باهر المحمدى كابتن الفريق تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة بعد إصابته بارتجاج خفيف فى المخ خلال مباراة غزل المحلة، وعاد باهر المحمدى مع حافلة الدراويش للإسماعيلية مساء أمس عقب المباراة عقب استقرار حالته وخروجه من المستشفى، ومنحه الجهاز الطبى راحة 48 ساعة على أن يخضع لفحص طبى مجدداً قبل عودته للتدريبات الجماعية.

باهر المحمدى يخضع لفحص طبى فى الإسماعيلى للاطمئنان على ارتجاج المخ

 

الشناوى: سعيد بعودتى للمشاركة مع بيراميدز والمنافسة على الدورى ليست مستحيلة

أعرب أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بفوز الفريق على إنبي بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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