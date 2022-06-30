شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الفوز على الأهلى خطوة مهمة فى التواجد بالمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير وهو النادى الأهلى. وقال بسيونى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن لاعبيه رجال وبذلوا أقصى ما لديهم أمام الأهلى العظيم ولولا عدم التوفيق لأحرزنا أهدافا أكثر من الثلاثية.

وعن هدفى الأهلى فى مرمى سموحة أوضح بسيونى أن هذا أمر طبيعى، لكن الفوز منحنا الثقة والنقاط الثلاث المهمة فى صراع المربع الذهبي.