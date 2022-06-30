شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الفوز على الأهلى خطوة مهمة فى التواجد بالمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير وهو النادى الأهلى. وقال بسيونى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن لاعبيه رجال وبذلوا أقصى ما لديهم أمام الأهلى العظيم ولولا عدم التوفيق لأحرزنا أهدافا أكثر من الثلاثية.
وعن هدفى الأهلى فى مرمى سموحة أوضح بسيونى أن هذا أمر طبيعى، لكن الفوز منحنا الثقة والنقاط الثلاث المهمة فى صراع المربع الذهبي.
وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.
وتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل مانجا واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وصلاح محسن وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.
وتواجد على مقاعد البدلاء، حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – أيمن أشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق.
وتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح في الدفاع، محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء، مصطفى الخواجة في الوسط، حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدي في الهجوم.