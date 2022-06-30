شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سموحة: أهدرنا الفوز على الأهلى بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أن هدف الفريق السكندرى هذا الموسم حصد المركز الرابع فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأضاف الهانى سليمان خلال تصريحات تليفزيونية أن الفوز على الأهلى والزمالك شىء كبير وعظيم وثلاث نقاط مهمة، ولاعبو سموحة استغلوا الإرهاق لدى لاعبى الفريق الأحمر .

وأشار الهانى سليمان إلى أن لاعبى فريق سموحة أهدروا فوزا بنتيجة كبيرة على الأهلى عقب ضياع عدد كبير من الفرص والانفرادات السهلة لدى المهاجمين .

واختتم الهانى سليمان حديثه قائلا: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة، وأعمل على هذا الأمر خلال الفترة الحالية".

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.