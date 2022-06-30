شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: إلغاء ضربة جزاء الأهلى أمام سموحة قرار سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن الأهلي لا يستحق ضربة جزاء في الكرة التي احتسبها محمود البنا في مباراة سموحة اليوم ببطولة الدوري.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء وقرار الفار صحيح، ولاعب سموحة لم يتدخل في الكرة بيده".

وأوضح الحكم الدولي السابق أن الأهلي لا يستحق ضربة جزاء في الشوط الأول خلال مباراة سموحة ببطولة الدوري، متابعا: "احتكاك كرتي محمد شريف وطاهر محمد طاهر لا يوجد فيه ضربة جزاء للأهلي".

وأوضح جمال الغندور أن هدف الأهلي الثاني أمام سموحة سليم، مواصلا: "الهدف صحيح ولا توجد إعاقة ضد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة".

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.