شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى عن مفاوصات الزمالك: انتظروا مفاجأة فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربي عبد الكبير الوادى، نجم سموحة، إن فريقه كان يستطيع الخروج فائزا أمام الأهلى بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف، موضحا أن الأداء والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون أمام المارد الأحمر كان نتيجة جهد واتفاق في التدريبات مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق السكندرى.

وتحدث نجم سموحة عن مفاوضات الزمالك معه قائلا: "هناك مفاجأة إن شاء الله فى نهاية الموسم الحالى وعقدي مع سموحة ما زال فيه موسم آخر، وأحترم إدارة الفريق السكندرى وأشكر الله على الفوز أمام الأهلى".

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.