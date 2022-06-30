شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالجزيرة، لتقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة. واعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لاسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون ولم يحدث اي خلاف في هذا الشأن.