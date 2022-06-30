شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أكثر المستفيدين من خسارة الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فريق الزمالك اكثر المستفيدين من خسارة الأهلى اليوم امام سموحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين للدورى في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية.

وخسر الأهلى ثلاث نقاط غالية جعلته في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 51، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة برصيد 9 نقاط وفى حالة فوز المارد الأحمر بالمباريات الثلاث يصبح الفارق بينه وبين أبناء الرداء الأبيض نقطتين فقط.

وبتلك النتيجة اشتعلت المنافسة على صدارة جدول الدورى مع تذبذب نتائج الأهلى وخسارته المفاجئة أمام سموحة، في الوقت الذى تحسنت فيه نتائج الزمالك مؤخرا واستطاع الفوز بالأمس على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.