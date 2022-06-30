شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام: استغلينا إرهاق لاعبى الأهلى ولم أحصل على فرصتى مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلى المعار إلى فريق سموحة، أنه رحل عن القلعة الحمراء من أجل الحصول على فرصة المشاركة أـساسيا والعودة لمركزه الأصلى، موضحا أنه اتخذ هذه الخطوة للرجوع إلى بيته مرة أخرى.

وقال بيكهام خلال تصريحات تليفزيونية إن لاعبى فريق سموحة قاموا باستغلال الإرهاق البدنى للاعبى الأهلى مؤكدا أنه لم يحصل على فرصته كاملة في القلعة الحمراء.

أكد "بيكهام" أن أسباب تراجع مستواه مع فريق الأهلى تغير مركز اللعب له، حيث يجيد فى مركز المساك وليس الجناح.

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، ويتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.