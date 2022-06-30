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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 29/ 6/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرز 7 أخبار منها، تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى، وبيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.

 

سموحة يهزم الأهلي بثلاثية فى آخر مباراة تحت قيادة قمصان

حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة .

 

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدانة البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب السابق، فى مسألة غرامة الـ25 ألف دولار.

 

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

 

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، وتم الاستقرار على الآتى:

 

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

 

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على إنبى، بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف

 

ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا

أبلغت إدارة نادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى، برغبة نادى ويجان الإنجليزي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

 

ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا

 

الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى "أجنبى" بالجهاز الفنى الجديد للمنتخب

يرغب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش المدرب المرشح لتدريب منتخب مصر فى التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبى بالجهاز الفني الجديد للفراعنة .

 

الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى

 

ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا

تلقى مسئولو اتحاد الكرة ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لتولي سباستيان ديسابرالمدير الفني السابق للاسماعيلي وبيراميدز والمنتخب الأوغندي، مهمة تدريب المنتخب الأوليمبي.

 

ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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