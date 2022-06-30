شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 29/ 6/ 2022 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرز 7 أخبار منها، تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى، وبيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.

سموحة يهزم الأهلي بثلاثية فى آخر مباراة تحت قيادة قمصان

حقق فريق سموحة فوزا مستحقا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدانة البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب السابق، فى مسألة غرامة الـ25 ألف دولار.

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، وتم الاستقرار على الآتى:

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على إنبى، بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا

أبلغت إدارة نادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى، برغبة نادى ويجان الإنجليزي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى "أجنبى" بالجهاز الفنى الجديد للمنتخب

يرغب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش المدرب المرشح لتدريب منتخب مصر فى التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبى بالجهاز الفني الجديد للفراعنة .

ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا