شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: أهداف سموحة جاءت من أخطاء ساذجة.. ولازم لعيبة الأهلي تتشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، على خسارة فريقه من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما بختام الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال ميهوب في تصريحات لقناة الأهلي: "لازم أصحح أخطأئي والثلاث أهداف جاءت من أخطاء فردية ساذجة، ولازم عشان توصل لأعلى مرحلة عالج الأخطاء وقلل الأخطاء وكل ما تقلل الأخطاء تقل الخطورة على مرماك".

واسترسل: "الفرص اللي تجيلك لازم تبقى جون وفيه تهاون وقلة تركيز ولازم مع احترامي للعيبة يتشد عليهم والفرصة اللي تيجي دي كورة المباراة".

وأوضح: "مروان حمدي ركز في الفرصة اللي جاتله قدام مرمى الأهلي عشان عارف إنها مش هتجيله كتير وجابها جون بعكس مهاجمين الأهلي".

وأضاف: "فيه مساحات كتيرة وبنضّرب من باص، والتمريرة الواحدة بتضرب عدد كبير من لعيبة الأهلي وفيه أخطاء سهلة واحنا ضيعنا فرص كتير ولكن الأخطاء بتكلفك فرص كتير".